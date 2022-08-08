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В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/gumpomosch-1808179378.html
В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи
В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 08.08.2022
В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи
Пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи, пройдут в понедельник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:43
2022-08-08T21:48
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи, пройдут в понедельник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Восьмого августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 692,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 52324,7 тонны гуманитарной помощи в ходе 1418 акций.За истекшие сутки прошли три акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению доставили 346,6 тонны помощи.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808102739.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область, запорожская область
21:43 08.08.2022 (обновлено: 21:48 08.08.2022)
 
В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи

В Донбасс, в Запорожье и Харьковскую область доставят почти 700 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи, пройдут в понедельник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Восьмого августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 692,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 52324,7 тонны гуманитарной помощи в ходе 1418 акций.
За истекшие сутки прошли три акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению доставили 346,6 тонны помощи.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 16:46Специальная военная операция на Украине
В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьЗапорожская область
 
 
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