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В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи

В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 08.08.2022

В зону проведения спецоперации доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи

Пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи, пройдут в понедельник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:43

2022-08-08T21:43

2022-08-08T21:48

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запорожская область

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пять гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи, пройдут в понедельник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Восьмого августа 2022 года проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 692,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта доставлено 52324,7 тонны гуманитарной помощи в ходе 1418 акций.За истекшие сутки прошли три акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению доставили 346,6 тонны помощи.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808102739.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область, запорожская область