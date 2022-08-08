https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1807994044.html

Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос

Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос - РИА Новости, 08.08.2022

Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос

Более половины финнов поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против России, более 80% считают, что они должны быть максимально жесткими, следует из опроса... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:58

2022-08-08T11:58

2022-08-08T11:59

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санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Более половины финнов поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против России, более 80% считают, что они должны быть максимально жесткими, следует из опроса телеканала MTV3."Санкции, введенные против России..., пользуются широкой поддержкой финнов, согласно опросу, проведенному по заказу MTV3. Более 80% респондентов считают, что Финляндия должна добиваться введения максимально жестких санкций против России в ЕС", - говорится в сообщении."Финляндия должна принять самые строгие санкции, возможные в ЕС. Полностью согласны 54%, согласны в некоторой степени 29%, немного не согласны 6%, не согласны 4%, остальные не определились", - следует из опроса.По его данным, почти половина финнов (48%) согласны с тем, что цена этого для страны - "подорожание продуктов и энергии". "В некоторой степени" согласны с этим 34%, "немного не согласны" - 7%, "не согласны" - 6% опрошенных, остальные не определились, уточняется в сообщении.Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу MTV3. В опросе приняли участие 1002 финна в возрасте 18-79 лет. Данные были собраны по интернету в период с 1 по 3 августа. Погрешность результата составляет около трех процентных пунктов.Европейский Союз ввел масштабные санкции против России из-за Украины, включая запрет на импорт сырой нефти и удобрений. Это повлекло за собой рост цен.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.

https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1807947067.html

https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1806964696.html

https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, украина, санкции, санкции в отношении россии