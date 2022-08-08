https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1807994044.html
Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос
Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос - РИА Новости, 08.08.2022
Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос
Более половины финнов поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против России, более 80% считают, что они должны быть максимально жесткими, следует из опроса... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:58
2022-08-08T11:58
2022-08-08T11:59
в мире
россия
финляндия
украина
санкции
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Более половины финнов поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против России, более 80% считают, что они должны быть максимально жесткими, следует из опроса телеканала MTV3."Санкции, введенные против России..., пользуются широкой поддержкой финнов, согласно опросу, проведенному по заказу MTV3. Более 80% респондентов считают, что Финляндия должна добиваться введения максимально жестких санкций против России в ЕС", - говорится в сообщении."Финляндия должна принять самые строгие санкции, возможные в ЕС. Полностью согласны 54%, согласны в некоторой степени 29%, немного не согласны 6%, не согласны 4%, остальные не определились", - следует из опроса.По его данным, почти половина финнов (48%) согласны с тем, что цена этого для страны - "подорожание продуктов и энергии". "В некоторой степени" согласны с этим 34%, "немного не согласны" - 7%, "не согласны" - 6% опрошенных, остальные не определились, уточняется в сообщении.Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу MTV3. В опросе приняли участие 1002 финна в возрасте 18-79 лет. Данные были собраны по интернету в период с 1 по 3 августа. Погрешность результата составляет около трех процентных пунктов.Европейский Союз ввел масштабные санкции против России из-за Украины, включая запрет на импорт сырой нефти и удобрений. Это повлекло за собой рост цен.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.
https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1807947067.html
https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1806964696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, украина, санкции, санкции в отношении россии
11:58 08.08.2022 (обновлено: 11:59 08.08.2022)
Большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России, показал опрос
MTV3: большинство финнов поддерживают санкции ЕС против России и готовы к высоким ценам
ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости.
Более половины финнов поддерживают санкции, введенные Евросоюзом против России, более 80% считают, что они должны быть максимально жесткими, следует из опроса телеканала MTV3
.
"Санкции, введенные против России
..., пользуются широкой поддержкой финнов, согласно опросу, проведенному по заказу MTV3. Более 80% респондентов считают, что Финляндия
должна добиваться введения максимально жестких санкций против России в ЕС
", - говорится в сообщении.
"Финляндия должна принять самые строгие санкции, возможные в ЕС. Полностью согласны 54%, согласны в некоторой степени 29%, немного не согласны 6%, не согласны 4%, остальные не определились", - следует из опроса.
По его данным, почти половина финнов (48%) согласны с тем, что цена этого для страны - "подорожание продуктов и энергии". "В некоторой степени" согласны с этим 34%, "немного не согласны" - 7%, "не согласны" - 6% опрошенных, остальные не определились, уточняется в сообщении.
Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу MTV3. В опросе приняли участие 1002 финна в возрасте 18-79 лет. Данные были собраны по интернету в период с 1 по 3 августа. Погрешность результата составляет около трех процентных пунктов.
Европейский Союз ввел масштабные санкции против России из-за Украины
, включая запрет на импорт сырой нефти и удобрений. Это повлекло за собой рост цен.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.