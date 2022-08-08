https://ria.ru/20220808/film-1808119561.html

В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине

В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2022

В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине

Пользователи Twitter раскритиковали решение американского канала CBS внести изменения в сюжет документального фильма о военной помощи Украине. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:37

2022-08-08T17:37

2022-08-08T21:15

украина

сша

в мире

cbs news (телерадиокомпания)

вашингтон (штат)

amnesty international

государственный департамент сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали решение американского канала CBS внести изменения в сюжет документального фильма о военной помощи Украине.Ранее телеканал опубликовал журналистское расследование о первых результатах западной поддержки киевского режима. Авторы пришли к выводу, что миллиарды долларов, которые США направляют Украине, не доходят до получателей.Многие комментаторы обвинили руководство СМИ в малодушии, подчеркнув, что оно поддалось давлению со стороны Вашингтона и Киева."Жанр расследований мертв. Либо вы лжете и распространяете пропаганду, либо сидите и молчите", — поддержал другой."Просто немыслимо. А я ведь было подумал, что настоящая журналистика возвращается на CBS", — поделился еще один читатель."Кому-то позвонили из Госдепартамента за то, что он рассказал слишком много правды?" — сыронизировал комментатор."Кому-то в Вашингтоне не понравился ваш твит и то, о чем вы сообщили?" — задался вопросом второй."Ваше заявление можно перевести так: вновь начинаем врать о самой коррумпированной стране в Европе", — заметил пользователь."Когда правда может просочиться и вступить в конфликт с интересами сильных мира сего, они вспоминают о цензуре и начинают запугивать, чтобы исказить эту правду", — резюмировал другой."Оба сообщения (речь идет также о докладе Amnesty International. — Прим. ред.) верны, даже если вы отрицаете это, правда очевидна, а попытка закрыть на нее глаза ничего не изменит", — констатировал читатель.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20220808/ukraina-1808078843.html

https://ria.ru/20220808/pomosch-1807919749.html

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украина

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, сша, в мире, cbs news (телерадиокомпания), вашингтон (штат), amnesty international, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр, войска воздушно-космической обороны, дмитрий песков (спецпредставитель президента)