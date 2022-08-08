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В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2022
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В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине
В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине - РИА Новости, 08.08.2022
В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине
Пользователи Twitter раскритиковали решение американского канала CBS внести изменения в сюжет документального фильма о военной помощи Украине. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:37
2022-08-08T21:15
украина
сша
в мире
cbs news (телерадиокомпания)
вашингтон (штат)
amnesty international
государственный департамент сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали решение американского канала CBS внести изменения в сюжет документального фильма о военной помощи Украине.Ранее телеканал опубликовал журналистское расследование о первых результатах западной поддержки киевского режима. Авторы пришли к выводу, что миллиарды долларов, которые США направляют Украине, не доходят до получателей.Многие комментаторы обвинили руководство СМИ в малодушии, подчеркнув, что оно поддалось давлению со стороны Вашингтона и Киева."Жанр расследований мертв. Либо вы лжете и распространяете пропаганду, либо сидите и молчите", — поддержал другой."Просто немыслимо. А я ведь было подумал, что настоящая журналистика возвращается на CBS", — поделился еще один читатель."Кому-то позвонили из Госдепартамента за то, что он рассказал слишком много правды?" — сыронизировал комментатор."Кому-то в Вашингтоне не понравился ваш твит и то, о чем вы сообщили?" — задался вопросом второй."Ваше заявление можно перевести так: вновь начинаем врать о самой коррумпированной стране в Европе", — заметил пользователь."Когда правда может просочиться и вступить в конфликт с интересами сильных мира сего, они вспоминают о цензуре и начинают запугивать, чтобы исказить эту правду", — резюмировал другой."Оба сообщения (речь идет также о докладе Amnesty International. — Прим. ред.) верны, даже если вы отрицаете это, правда очевидна, а попытка закрыть на нее глаза ничего не изменит", — констатировал читатель.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
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Ольга Филиппова
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украина, сша, в мире, cbs news (телерадиокомпания), вашингтон (штат), amnesty international, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр, войска воздушно-космической обороны, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
17:37 08.08.2022 (обновлено: 21:15 08.08.2022)
 
В США разгорелся скандал из-за пропажи фильма о поставках оружия Украине

Пользователи Twitter раскритиковали решение CBS удалить фильм о поставках оружия Украине

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины в США
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали решение американского канала CBS внести изменения в сюжет документального фильма о военной помощи Украине.
Ранее телеканал опубликовал журналистское расследование о первых результатах западной поддержки киевского режима. Авторы пришли к выводу, что миллиарды долларов, которые США направляют Украине, не доходят до получателей.
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Многие комментаторы обвинили руководство СМИ в малодушии, подчеркнув, что оно поддалось давлению со стороны Вашингтона и Киева.

"Факты есть факты. Не отрекайтесь от них. Мы все понимаем. Вы решили уступить пропагандистам и теперь не можете говорить правду о событиях на Украине? В чем суть настоящей журналистики?" — написал один из них.

"Жанр расследований мертв. Либо вы лжете и распространяете пропаганду, либо сидите и молчите", — поддержал другой.
"Просто немыслимо. А я ведь было подумал, что настоящая журналистика возвращается на CBS", — поделился еще один читатель.
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"Кому-то позвонили из Госдепартамента за то, что он рассказал слишком много правды?" — сыронизировал комментатор.
"Кому-то в Вашингтоне не понравился ваш твит и то, о чем вы сообщили?" — задался вопросом второй.
"Что, переборщили с правдой? Не вписывается в утвержденную новостную повестку? У кого-то неприятности?" — предположил третий.
"Ваше заявление можно перевести так: вновь начинаем врать о самой коррумпированной стране в Европе", — заметил пользователь.
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"Когда правда может просочиться и вступить в конфликт с интересами сильных мира сего, они вспоминают о цензуре и начинают запугивать, чтобы исказить эту правду", — резюмировал другой.
"Оба сообщения (речь идет также о докладе Amnesty International. — Прим. ред.) верны, даже если вы отрицаете это, правда очевидна, а попытка закрыть на нее глаза ничего не изменит", — констатировал читатель.

"Вы удалили расследование, потому что это выставляет НАТО и Украину в плохом свете. Большая часть оружия оказывается на черном рынке и в руках неизвестно каких террористических формирований. Может быть, НАТО этому даже как-то способствует, почему бы и нет. Правда полезла наружу, и вы ее быстро удалили. Так же поступили и в Amnesty International", — посетовал еще один комментатор.

На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
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