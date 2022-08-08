https://ria.ru/20220808/dzhonson-1808125504.html

Джонсон с женой провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в Словении

Джонсон с женой провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в Словении - РИА Новости, 08.08.2022

Джонсон с женой провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в Словении

Подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон и его жена Керри провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в горах Словении, при этом, платил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:56

2022-08-08T17:56

2022-08-08T17:56

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон и его жена Керри провели медовый месяц в пятизвездочном эко-отеле в горах Словении, при этом, платил ли за отдых сам Джонсон, в офисе премьера ответить не смогли, пишет газета Daily Mail.Отель Vila Planinka, где почти неделю отдыхали недавно сыгравшие вторую свадьбу Борис Джонсон и Керри, расположен в горах в 30 минутах от Любляны. Гостиница предлагает своим посетителям веганские предметы личной гигиены, а также воду из-под крана с "самым высоким содержанием магния в Словении". Стоимость ночи в бутик-отеле варьируется от 242 до 542 фунтов.Представитель офиса премьера в понедельник заявил, что деньги британских налогоплательщиков для "частной поездки" Джонсона не использовались. При этом на уточняющий вопрос, оплатил ли счет сам Джонсон, представитель заявил, что "не осведомлен о ситуации".Накануне британская газета Telegraph писала, что владелица отеля, где останавливались Джонсон с женой, заявила, что он "был одним из самых приятных гостей". Она рассказала, что пара была "очень активной", они ходили в походы, плавали в местном озере, ходили в пещеры.Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Керри в конце июля отпраздновали вторую свадьбу спустя более чем год после заключения брака. Джонсон и его жена Керри поженились в мае 2021 года, однако тогда на свою свадьбу на Даунинг-стрит они могли позвать не более 30 человек из-за ограничений во время пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что Джонсон был вынужден перенести празднование своей свадьбы из резиденции британских премьеров в особняк миллиардера, донора Консервативной партии Энтони Пола Бэмфорда на юго-западе Англии.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, ранее сообщил об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220807/dzhonson-1807892821.html

https://ria.ru/20220729/dzhonson-1805869039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, борис джонсон, великобритания, словения