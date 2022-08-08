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ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра, под обстрелами Киевский, Кировский и Петровский районы, сообщило... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:55
2022-08-08T15:55
2022-08-08T15:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра, под обстрелами Киевский, Кировский и Петровский районы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, с 14.00 по 14.58 мск украинские войска обстреливали поселок шахты "Трудовская" на окраине Донецка, автостанцию поселка, а также Киевский, Кировский и Петровский районы снарядами калибром 120 и 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донбасс, днр, вооруженные силы украины
ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: украинские войска в течение часа пять раз обстреляли Донецк