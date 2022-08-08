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В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими

В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими - РИА Новости, 08.08.2022

В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими

Нормы бесплатного горячего питания для школьников в ДНР привели в соответствие с российскими, сообщила министр образования и науки республики Ольга Колударова. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:32

2022-08-08T15:32

2022-08-08T15:32

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Нормы бесплатного горячего питания для школьников в ДНР привели в соответствие с российскими, сообщила министр образования и науки республики Ольга Колударова."У нас посчитана потребность по горячему питанию для обучающихся с первого по четвертый класс. Бесплатное питание, то есть горячее питание, завтрак или обед… Мы пересмотрели нормы питания и привели их к российским нормам питания. Местные нормы питания составляли 28 рублей - мы привели их к 105 рублям. Это получается обед. Нормативно-правовой акт будет подготовлен и отправлен в соответсвующий орган исполнительной власти на соглассование. К 1 сентября документ будет готов", - сказала Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

https://ria.ru/20220803/donbass-1806984045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика