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В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими - РИА Новости, 08.08.2022
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В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими
В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими
Нормы бесплатного горячего питания для школьников в ДНР привели в соответствие с российскими, сообщила министр образования и науки республики Ольга Колударова. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:32
2022-08-08T15:32
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Нормы бесплатного горячего питания для школьников в ДНР привели в соответствие с российскими, сообщила министр образования и науки республики Ольга Колударова."У нас посчитана потребность по горячему питанию для обучающихся с первого по четвертый класс. Бесплатное питание, то есть горячее питание, завтрак или обед… Мы пересмотрели нормы питания и привели их к российским нормам питания. Местные нормы питания составляли 28 рублей - мы привели их к 105 рублям. Это получается обед. Нормативно-правовой акт будет подготовлен и отправлен в соответсвующий орган исполнительной власти на соглассование. К 1 сентября документ будет готов", - сказала Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика
15:32 08.08.2022
 
В ДНР привели нормы питания для школьников в соответствие с российскими

Министр Колударова: нормы питания для школьников ДНР привели в соответствие с российскими

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудники школьной столовой
Сотрудники школьной столовой - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудники школьной столовой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Нормы бесплатного горячего питания для школьников в ДНР привели в соответствие с российскими, сообщила министр образования и науки республики Ольга Колударова.
"У нас посчитана потребность по горячему питанию для обучающихся с первого по четвертый класс. Бесплатное питание, то есть горячее питание, завтрак или обед… Мы пересмотрели нормы питания и привели их к российским нормам питания. Местные нормы питания составляли 28 рублей - мы привели их к 105 рублям. Это получается обед. Нормативно-правовой акт будет подготовлен и отправлен в соответсвующий орган исполнительной власти на соглассование. К 1 сентября документ будет готов", - сказала Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году.
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