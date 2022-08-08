https://ria.ru/20220808/donbass-1808042135.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:04

2022-08-08T14:04

2022-08-08T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины