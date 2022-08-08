Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ДНР: украинские военные выпустили по Донецку десять снарядов калибра 152 и 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.27 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.