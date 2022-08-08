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ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"

ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"

Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 152 мм, 3 ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:28

2022-08-08T13:28

2022-08-08T13:37

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 152 мм, 3 ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 11:30 - н.п. Карловка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - сообщается в Telegram-канале представительства.Позднее в 12.43 и 13.03 мск украинские войска со стороны населенного пункта Красногоровка выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 152 мм.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины