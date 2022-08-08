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ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1808026331.html
ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"
ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток" - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"
Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 152 мм, 3 ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:28
2022-08-08T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 152 мм, 3 ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 11:30 - н.п. Карловка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - сообщается в Telegram-канале представительства.Позднее в 12.43 и 13.03 мск украинские войска со стороны населенного пункта Красногоровка выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 152 мм.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
13:28 08.08.2022 (обновлено: 13:37 08.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"

ДНР: украинские войска выпустили по Донецку три ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полтора часа выпустили по Донецку 16 снарядов калибром 152 мм, 3 ракеты из РСЗО "Ураган" с противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 11:30 - н.п. Карловка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Позднее в 12.43 и 13.03 мск украинские войска со стороны населенного пункта Красногоровка выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 152 мм.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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