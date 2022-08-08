https://ria.ru/20220808/donbass-1808002613.html

В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск

В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.08.2022

В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск

Женщина получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:24

2022-08-08T12:24

2022-08-08T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова нанесли удар по Горловке, по ул. Федосеева ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины