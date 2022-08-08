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В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.08.2022
В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск
Женщина получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:24
2022-08-08T12:24
2022-08-08T12:24
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова нанесли удар по Горловке, по ул. Федосеева ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В Горловке женщину ранило при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: женщина получила ранение при обстреле украинскими войсками Горловки