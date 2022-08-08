https://ria.ru/20220808/donbass-1807988147.html

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

Украинские войска за 15 минут выпустили 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по трем районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:48

2022-08-08T11:48

2022-08-08T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 13 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по трем районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:51 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 10:55 – населенный пункт Невельское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 11.06 был обстрелян Ленинский район Донецка, по нему со стороны украинских позиций в Новомихайловке выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс