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Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 11.10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:41
2022-08-08T11:41
2022-08-08T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:10 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Также, по данным представительства республики, в 11.15 обстрелу подвергся населенный пункт Зайцево, по которому украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
гольмовский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гольмовский, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:41 08.08.2022 (обновлено: 11:50 08.08.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Гольмовскому