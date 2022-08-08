https://ria.ru/20220808/donbass-1807983909.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 11.10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:41

2022-08-08T11:41

2022-08-08T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:10 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.Также, по данным представительства республики, в 11.15 обстрелу подвергся населенный пункт Зайцево, по которому украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

гольмовский

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гольмовский, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины