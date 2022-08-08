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Украинские войска выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1807965710.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:03
2022-08-08T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 10.03 также были обстреляны Петровский и Кировский районы города со стороны Красногоровки, украинские войска выпустили по ним восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр
11:03 08.08.2022
 
Украинские войска выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка

ДНР: украинские войска выпустили 11 снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ Донецку - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 11 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 10.03 также были обстреляны Петровский и Кировский районы города со стороны Красногоровки, украинские войска выпустили по ним восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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