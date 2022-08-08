https://ria.ru/20220808/donbass-1807960171.html
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:48
2022-08-08T10:48
2022-08-08T10:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Светлодарске ранены 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее в штабе сообщали, что украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлодарск, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ
Штаб обороны ДНР: при обстреле украинскими войсками Светлодарска ранены три человека