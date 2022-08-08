https://ria.ru/20220808/donbass-1807960171.html

В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ

В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ

Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:48

2022-08-08T10:48

2022-08-08T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Светлодарске ранены 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее в штабе сообщали, что украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

светлодарск

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, светлодарск, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины