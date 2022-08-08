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В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1807960171.html
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ
Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:48
2022-08-08T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Светлодарске ранены 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее в штабе сообщали, что украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
светлодарск
украина
донбасс
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в мире, светлодарск, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:48 08.08.2022
 
В Светлодарске три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ

Штаб обороны ДНР: при обстреле украинскими войсками Светлодарска ранены три человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Светлодарска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Светлодарске ранены 3 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее в штабе сообщали, что украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан.
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6 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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