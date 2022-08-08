10:42 08.08.2022 (обновлено: 10:43 08.08.2022)
Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении жительницы Гольмовского из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"По предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских боевиков по ул. Федосеева ранение получила мирная жительница пгт Гольмовский", - отметил Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск повреждения получила школа №49 по улице Немировича-Данченко в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что по той же улице поврежден многоквартирный жилой дом, в городе обесточены около 900 абонентов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.