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Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1807957297.html
Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ
Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ
Мирная жительница получила ранение в поселке городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:42
2022-08-08T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских боевиков по ул. Федосеева ранение получила мирная жительница пгт Гольмовский", - отметил Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск повреждения получила школа №49 по улице Немировича-Данченко в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что по той же улице поврежден многоквартирный жилой дом, в городе обесточены около 900 абонентов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
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горловка
гольмовский
донецкая народная республика
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в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс
10:42 08.08.2022 (обновлено: 10:43 08.08.2022)
 
Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении жительницы Гольмовского из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"По предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских боевиков по ул. Федосеева ранение получила мирная жительница пгт Гольмовский", - отметил Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск повреждения получила школа №49 по улице Немировича-Данченко в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что по той же улице поврежден многоквартирный жилой дом, в городе обесточены около 900 абонентов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДонбасс
 
 
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