https://ria.ru/20220808/donbass-1807957297.html

Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ

Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

Жительница Гольмовского получила ранение из-за обстрела ВСУ

Мирная жительница получила ранение в поселке городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:42

2022-08-08T10:42

2022-08-08T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в поселке городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."По предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинских боевиков по ул. Федосеева ранение получила мирная жительница пгт Гольмовский", - отметил Приходько в своем Telegram-канале.Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск повреждения получила школа №49 по улице Немировича-Данченко в Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что по той же улице поврежден многоквартирный жилой дом, в городе обесточены около 900 абонентов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс