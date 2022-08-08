https://ria.ru/20220808/donbass-1807951398.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, снаряды упали на границе Киевского района города и Червоногвардейского района Макеевки, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:21
2022-08-08T10:21
2022-08-08T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, снаряды упали на границе Киевского района города и Червоногвардейского района Макеевки, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (граница Киевского района Донецка/Червоногвардейского района Макеевки): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 152 миллиметра