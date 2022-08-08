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В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.08.2022
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:00
2022-08-08T10:00
2022-08-08T10:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Дружной погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: мирный житель погиб в Петровском районе Донецка из-за обстрела ВСУ