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В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.08.2022

В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:00

2022-08-08T10:00

2022-08-08T10:00

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Дружной погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины