Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Горловку
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из крупнокалиберных орудий Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:48 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:49 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:54 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 09:00 - н.п. Дзержинск – населенный пункт Горловка (пос. Румянцева): выпущено 4 снаряда калибром 155", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 9.06 украинские войска выпустили еще 6 снарядов калибром 155 миллиметров на границе Киевского района Донецка и Червоногвардейского р-на Макеевки со стороны населенного пункта Орловка, уточнило ведомство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.