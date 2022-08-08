https://ria.ru/20220808/donbass-1807945695.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли из крупнокалиберных орудий Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:53

2022-08-08T09:53

2022-08-08T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из крупнокалиберных орудий Донецк, Ясиноватую, Макеевку и Горловку, выпустив 26 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:48 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:49 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08:54 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 09:00 - н.п. Дзержинск – населенный пункт Горловка (пос. Румянцева): выпущено 4 снаряда калибром 155", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.06 украинские войска выпустили еще 6 снарядов калибром 155 миллиметров на границе Киевского района Донецка и Червоногвардейского р-на Макеевки со стороны населенного пункта Орловка, уточнило ведомство.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины