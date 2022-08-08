https://ria.ru/20220808/donbass-1807943910.html

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:46

2022-08-08T09:46

2022-08-08T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Светлодарск, повреждены 2 детсада, гостиница и ресторан", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

светлодарск

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, светлодарск, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины