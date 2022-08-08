https://ria.ru/20220808/donbass-1807943910.html
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:46
2022-08-08T09:46
2022-08-08T09:46
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск, повреждения получили два детсада, гостиница и ресторан, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Светлодарск, повреждены 2 детсада, гостиница и ресторан", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлодарск, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Штаб обороны ДНР: обстрелом ВСУ в Светлодарске повредило два детсада, гостиницу и ресторан