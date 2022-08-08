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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:34

2022-08-08T09:34

2022-08-08T09:34

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) <...>, (выпущено) 425 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщается, в результате обстрелов повреждения получили 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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