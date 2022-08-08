Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1807941200.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:34
2022-08-08T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805368074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_99d1098f44b99ea8fda22fb4a2e8f5cb.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) &lt;...&gt;, (выпущено) 425 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщается, в результате обстрелов повреждения получили 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
украина
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805368074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d686abc85012d26412ee4219e08af0e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
09:34 08.08.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР более 60 раз

Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли территорию республики 62 раза

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) <...>, (выпущено) 425 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как сообщается, в результате обстрелов повреждения получили 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Танк Т-64 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Фронт начинает сыпаться". Репортаж с позиций донецких танкистов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)ДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала