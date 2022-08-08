https://ria.ru/20220808/donbass-1807938657.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и город Макеевка, выпустив 4 снаряда калибром 155 миллиметров и 7 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:17

2022-08-08T09:17

2022-08-08T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и город Макеевка, выпустив 4 снаряда калибром 155 миллиметров и 7 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.43 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 08.22 украинские войска со стороны населенного пункта Орловка выпустили еще 3 снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногрвардейскому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

макеевка

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины