https://ria.ru/20220808/donbass-1807938657.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и город Макеевка, выпустив 4 снаряда калибром 155 миллиметров и 7 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:17
2022-08-08T09:17
2022-08-08T09:17
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и город Макеевка, выпустив 4 снаряда калибром 155 миллиметров и 7 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.39 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.43 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 08.22 украинские войска со стороны населенного пункта Орловка выпустили еще 3 снаряда калибром 152 миллиметра по Червоногрвардейскому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 11 снарядов