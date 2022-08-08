Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): :выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 08.18 был так же зафиксирован обстрел Кировского района Донецка, со стороны украинских войск было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.