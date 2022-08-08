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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1807935718.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:02
2022-08-08T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): :выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 08.18 был так же зафиксирован обстрел Кировского района Донецка, со стороны украинских войск было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
09:02 08.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив 10 снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): :выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 08.18 был так же зафиксирован обстрел Кировского района Донецка, со стороны украинских войск было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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