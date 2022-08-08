https://ria.ru/20220808/bolgariya-1808115174.html
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии - РИА Новости, 08.08.2022
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии
Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:23
2022-08-08T19:23
2022-08-08T19:24
туризм
туризм
новости - туризм
болгария
россия
стамбул
tez tour
turkish airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738392696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd5454a5143a4ff2c58a7afc7a20e9e.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.Большинство клиентов бронируют только проживание. "Стоимость размещения на неделю в августе в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 7,7 тысячи рублей на туриста, полный пакет с авиаперелетом обойдется от 138,6 тысячи рублей", — добавили в Tez Tour."Интурист" предлагает клиентам только бронирование гостиницы. "Сейчас мы не продаем пакетные туры в Болгарию с визовой поддержкой. Мы можем предложить размещение в отеле, если у туриста есть виза и он готов сам добираться", — пояснили в компании.В пресс-службе туроператора ПАКС и в национальной сети турагентств OnlineTur.ru уточнили, что они в этом году вовсе не предлагают комплексные туры в Болгарию. C 8 августа визовые центры Болгарии в РФ временно прекращают прием документов на визы С и D. До восстановления их работы ожидается еще большее снижение спроса на направлении. Глубина бронирований сейчас минимальна и достигает второй половины августа, отмечают участники рынка.
https://ria.ru/20220808/bolgariya-1807961938.html
болгария
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738392696_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_05d1112b50e270282ac73d9879ea0160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, болгария, россия, стамбул, tez tour, turkish airlines, интурист, куда поехать в выходные, куда поехать, туристы, визы
19:23 08.08.2022 (обновлено: 19:24 08.08.2022)
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии
АТОР: туроператоры отмечают, что в этом году очень мало россиян планируют отдых в Болгарии
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.
"Падение интереса к направлению со стороны наших соотечественников объясняется колоссальным ростом цен на авиаперелет, вызванным введенными со стороны ряда стран ограничениями в отношении РФ. Так как прямых рейсов в страну нет, добраться до курортов Болгарии можно только со стыковками", — сообщили в Tez Tour. Наиболее популярный вариант — с пересадкой в Стамбуле.
Большинство клиентов бронируют только проживание. "Стоимость размещения на неделю в августе в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 7,7 тысячи рублей на туриста, полный пакет с авиаперелетом обойдется от 138,6 тысячи рублей", — добавили в Tez Tour.
"Интурист" предлагает клиентам только бронирование гостиницы. "Сейчас мы не продаем пакетные туры в Болгарию с визовой поддержкой. Мы можем предложить размещение в отеле, если у туриста есть виза и он готов сам добираться", — пояснили в компании.
В пресс-службе туроператора ПАКС и в национальной сети турагентств OnlineTur.ru уточнили, что они в этом году вовсе не предлагают комплексные туры в Болгарию.
C 8 августа визовые центры Болгарии в РФ временно прекращают прием документов на визы С и D. До восстановления их работы ожидается еще большее снижение спроса на направлении. Глубина бронирований сейчас минимальна и достигает второй половины августа, отмечают участники рынка.