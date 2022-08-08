https://ria.ru/20220808/bolgariya-1808115174.html

Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии

Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии - РИА Новости, 08.08.2022

Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии

Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:23

2022-08-08T19:23

2022-08-08T19:24

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.Большинство клиентов бронируют только проживание. "Стоимость размещения на неделю в августе в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 7,7 тысячи рублей на туриста, полный пакет с авиаперелетом обойдется от 138,6 тысячи рублей", — добавили в Tez Tour."Интурист" предлагает клиентам только бронирование гостиницы. "Сейчас мы не продаем пакетные туры в Болгарию с визовой поддержкой. Мы можем предложить размещение в отеле, если у туриста есть виза и он готов сам добираться", — пояснили в компании.В пресс-службе туроператора ПАКС и в национальной сети турагентств OnlineTur.ru уточнили, что они в этом году вовсе не предлагают комплексные туры в Болгарию. C 8 августа визовые центры Болгарии в РФ временно прекращают прием документов на визы С и D. До восстановления их работы ожидается еще большее снижение спроса на направлении. Глубина бронирований сейчас минимальна и достигает второй половины августа, отмечают участники рынка.

https://ria.ru/20220808/bolgariya-1807961938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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