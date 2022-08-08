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Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220808/bolgariya-1808115174.html
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии - РИА Новости, 08.08.2022
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии
Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:23
2022-08-08T19:24
туризм
туризм
новости - туризм
болгария
россия
стамбул
tez tour
turkish airlines
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.Большинство клиентов бронируют только проживание. "Стоимость размещения на неделю в августе в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 7,7 тысячи рублей на туриста, полный пакет с авиаперелетом обойдется от 138,6 тысячи рублей", — добавили в Tez Tour."Интурист" предлагает клиентам только бронирование гостиницы. "Сейчас мы не продаем пакетные туры в Болгарию с визовой поддержкой. Мы можем предложить размещение в отеле, если у туриста есть виза и он готов сам добираться", — пояснили в компании.В пресс-службе туроператора ПАКС и в национальной сети турагентств OnlineTur.ru уточнили, что они в этом году вовсе не предлагают комплексные туры в Болгарию. C 8 августа визовые центры Болгарии в РФ временно прекращают прием документов на визы С и D. До восстановления их работы ожидается еще большее снижение спроса на направлении. Глубина бронирований сейчас минимальна и достигает второй половины августа, отмечают участники рынка.
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туризм, новости - туризм, болгария, россия, стамбул, tez tour, turkish airlines, интурист, куда поехать в выходные, куда поехать, туристы, визы
19:23 08.08.2022 (обновлено: 19:24 08.08.2022)
 
Туроператоры оценили спрос россиян на отдых в Болгарии

АТОР: туроператоры отмечают, что в этом году очень мало россиян планируют отдых в Болгарии

© Pixabay / nextvoyageПляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег
Пляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Pixabay / nextvoyage
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спрос на отдых в Болгарии со стороны туристов из России этим летом держится на уровне единичных бронирований, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.
"Падение интереса к направлению со стороны наших соотечественников объясняется колоссальным ростом цен на авиаперелет, вызванным введенными со стороны ряда стран ограничениями в отношении РФ. Так как прямых рейсов в страну нет, добраться до курортов Болгарии можно только со стыковками", — сообщили в Tez Tour. Наиболее популярный вариант — с пересадкой в Стамбуле.
Большинство клиентов бронируют только проживание. "Стоимость размещения на неделю в августе в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 7,7 тысячи рублей на туриста, полный пакет с авиаперелетом обойдется от 138,6 тысячи рублей", — добавили в Tez Tour.
"Интурист" предлагает клиентам только бронирование гостиницы. "Сейчас мы не продаем пакетные туры в Болгарию с визовой поддержкой. Мы можем предложить размещение в отеле, если у туриста есть виза и он готов сам добираться", — пояснили в компании.
В пресс-службе туроператора ПАКС и в национальной сети турагентств OnlineTur.ru уточнили, что они в этом году вовсе не предлагают комплексные туры в Болгарию.
C 8 августа визовые центры Болгарии в РФ временно прекращают прием документов на визы С и D. До восстановления их работы ожидается еще большее снижение спроса на направлении. Глубина бронирований сейчас минимальна и достигает второй половины августа, отмечают участники рынка.
Курорт Солнечный берег, Болгария - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 11:23Туризм
Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБолгарияРоссияСтамбулTez TourTurkish AirlinesИнтуристкуда поехать в выходныекуда поехатьтуристыВизы
 
 
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