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Гладков потребовал завершить капремонт белгородских школ к 1 сентября - РИА Новости, 08.08.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220808/belgorod-1808074070.html
Гладков потребовал завершить капремонт белгородских школ к 1 сентября
Гладков потребовал завершить капремонт белгородских школ к 1 сентября - РИА Новости, 08.08.2022
Гладков потребовал завершить капремонт белгородских школ к 1 сентября
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал к 1 сентября завершить капремонт всех запланированных школ, пока освоено чуть больше половины... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:23
2022-08-08T15:23
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
ровеньский район
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал к 1 сентября завершить капремонт всех запланированных школ, пока освоено чуть больше половины выделенных средств, сообщила пресс-служба правительства региона.Заместитель губернатора Владимир Базаров, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, отметил, что восемь объектов требуют особого внимания."По федеральным программам - это строящаяся школа в Таврово-4. Сама школа готова, занимаемся благоустройством, подключаем воду. Следующий объект, не могу сказать, что критический, но тем не менее обратить на него внимание нужно - это капитальный ремонт спортивного зала в Лучковской школе Прохоровского района", - отметил Базанов.По его словам, что касается школы на 100 мест в Разумном-71, строительная готовность там составляет более 70%. "Мы с сегодняшнего дня начинаем ежедневные планёрки на объектах, будем делать всё, чтобы к 1 сентября ввести", - добавил Базаров.Замгубернатора пояснил, что риски также есть по четырём школам, капитально ремонтируемым по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Это Краснохуторская школа Белгородского района, Ерёмовская школа Ровеньского района, Донецкая школа Прохоровского района, Булановская школа Шебекинского городского округа. Также с отставанием графика идёт капремонт детского сада общеобразовательного вида "Родничок" в Прохоровке, который обновляется за счёт региональных средств.Губернатор Вячеслав Гладков потребовал к 1 сентября завершить капремонт всех запланированных школ. Объекты, по которым есть отставание, - взять на ежедневный контроль.По данным регионального правительства, глава региона уделяет особое внимание сфере образования. В этом году в Белгороде по инициативе Гладкова стартовал капитальный ремонт 12 школ и 10 детских садов. Четырнадцать объектов планируется завершить в текущем году, остальные – до 1 сентября 2023 года.Также в рамках оперативного совещания руководитель региона выслушал доклады глав муниципалитетов о завершении торгово-закупочных мероприятий на поставку учебной мебели и оборудования для образовательных учреждений Белгородского области и поручил своему заместителю – министру образования региона Андрею Милёхину проверить информацию глав."Закупка оборудования, мебели, компьютеров и всего остального даже для тех учебных заведений, которые строятся или капитально ремонтируются, должна быть произведена уже сейчас. Всё оборудование производится в России, поставщики понятные, деньги были запланированы в конце прошлого года. Вообще не вижу никаких моментов, которые могут привести к тому, чтобы задача была не выполнена, жду доклада", – отметил Гладков.
https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, ровеньский район, белгородский район
15:23 08.08.2022
 
Гладков потребовал завершить капремонт белгородских школ к 1 сентября

Губернатор Гладков потребовал завершить капитальный ремонт белгородских школ к 1 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал к 1 сентября завершить капремонт всех запланированных школ, пока освоено чуть больше половины выделенных средств, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 79 образовательных объектов. На эти цели выделено 6 миллиардов рублей. На сегодняшний день кассовое исполнение составляет 3,22 миллиарда рублей - это 53%", - говорится в сообщении.
Заместитель губернатора Владимир Базаров, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, отметил, что восемь объектов требуют особого внимания.
"По федеральным программам - это строящаяся школа в Таврово-4. Сама школа готова, занимаемся благоустройством, подключаем воду. Следующий объект, не могу сказать, что критический, но тем не менее обратить на него внимание нужно - это капитальный ремонт спортивного зала в Лучковской школе Прохоровского района", - отметил Базанов.
По его словам, что касается школы на 100 мест в Разумном-71, строительная готовность там составляет более 70%. "Мы с сегодняшнего дня начинаем ежедневные планёрки на объектах, будем делать всё, чтобы к 1 сентября ввести", - добавил Базаров.
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Замгубернатора пояснил, что риски также есть по четырём школам, капитально ремонтируемым по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Это Краснохуторская школа Белгородского района, Ерёмовская школа Ровеньского района, Донецкая школа Прохоровского района, Булановская школа Шебекинского городского округа. Также с отставанием графика идёт капремонт детского сада общеобразовательного вида "Родничок" в Прохоровке, который обновляется за счёт региональных средств.
Губернатор Вячеслав Гладков потребовал к 1 сентября завершить капремонт всех запланированных школ. Объекты, по которым есть отставание, - взять на ежедневный контроль.
"Нужно поднимать все силы, 1 сентября не переносится, все объекты, которые запланированы, должны быть сданы вовремя. Деньги выделены огромные, в этом году почти 8 миллиардов на капитальный ремонт учреждений образования. Хотелось бы, чтобы люди увидели, что это не просто бумажки", - подчеркнул Гладков и потребовал, чтобы каждое утро проводился прием выполненных в школах работ.
По данным регионального правительства, глава региона уделяет особое внимание сфере образования. В этом году в Белгороде по инициативе Гладкова стартовал капитальный ремонт 12 школ и 10 детских садов. Четырнадцать объектов планируется завершить в текущем году, остальные – до 1 сентября 2023 года.
Также в рамках оперативного совещания руководитель региона выслушал доклады глав муниципалитетов о завершении торгово-закупочных мероприятий на поставку учебной мебели и оборудования для образовательных учреждений Белгородского области и поручил своему заместителю – министру образования региона Андрею Милёхину проверить информацию глав.
"Закупка оборудования, мебели, компьютеров и всего остального даже для тех учебных заведений, которые строятся или капитально ремонтируются, должна быть произведена уже сейчас. Всё оборудование производится в России, поставщики понятные, деньги были запланированы в конце прошлого года. Вообще не вижу никаких моментов, которые могут привести к тому, чтобы задача была не выполнена, жду доклада", – отметил Гладков.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковРовеньский районБелгородский район
 
 
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