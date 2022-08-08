https://ria.ru/20220808/alchin-1808177081.html

СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина

СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина - РИА Новости, 08.08.2022

СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина

Окружной суд в болгарской Варне разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Алчина, выдачи которого добивалась российская прокуратура, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:23

2022-08-08T21:23

2022-08-08T21:24

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Окружной суд в болгарской Варне разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Алчина, выдачи которого добивалась российская прокуратура, сообщает местный сайт OFFNews.Алчин приехал в Болгарию пять лет назад. В середине июня Алчин был задержан и провел более месяца под домашним арестом. С начала августа он был заключен под стражу.Согласно российской стороне, Алчин обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 282 миллиона рублей. По данным российской прокуратуры, будучи директором компании до 2015 года, он заключал договоры и подписывал документы, содержание которых было фальсифицировано. Уголовный кодекс РФ предусматривает за указанные правонарушения наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отмечается в запросе, Алчин скрылся, что привело к необходимости объявить его в международный розыск по линии Интерпола.Защита Алчина настаивала, что мотивами запроса об экстрадиции Алчина послужила его политическая позиция, связанная с критикой специальной военной операции на Украине.Однако судьи в Варне признали, что правовых оснований для отказа в экстрадиции 46-летнего Алчина не существует: министерство юстиции РФ заявило, что запрос "не направлен на преследование лица по политическим мотивам".Постановление может быть обжаловано в течение семи дней в апелляционном суде, а россиянин остается под стражей до тех пор, пока не будет передан компетентным органам запрашивающего государства.

https://ria.ru/20220808/sud-1808169000.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, варна, болгария, интерпол