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СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина - РИА Новости, 08.08.2022
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СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина
СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина - РИА Новости, 08.08.2022
СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина
Окружной суд в болгарской Варне разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Алчина, выдачи которого добивалась российская прокуратура, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:23
2022-08-08T21:24
здоровье - общество
россия
варна
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Окружной суд в болгарской Варне разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Алчина, выдачи которого добивалась российская прокуратура, сообщает местный сайт OFFNews.Алчин приехал в Болгарию пять лет назад. В середине июня Алчин был задержан и провел более месяца под домашним арестом. С начала августа он был заключен под стражу.Согласно российской стороне, Алчин обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 282 миллиона рублей. По данным российской прокуратуры, будучи директором компании до 2015 года, он заключал договоры и подписывал документы, содержание которых было фальсифицировано. Уголовный кодекс РФ предусматривает за указанные правонарушения наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отмечается в запросе, Алчин скрылся, что привело к необходимости объявить его в международный розыск по линии Интерпола.Защита Алчина настаивала, что мотивами запроса об экстрадиции Алчина послужила его политическая позиция, связанная с критикой специальной военной операции на Украине.Однако судьи в Варне признали, что правовых оснований для отказа в экстрадиции 46-летнего Алчина не существует: министерство юстиции РФ заявило, что запрос "не направлен на преследование лица по политическим мотивам".Постановление может быть обжаловано в течение семи дней в апелляционном суде, а россиянин остается под стражей до тех пор, пока не будет передан компетентным органам запрашивающего государства.
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здоровье - общество, россия, варна, болгария, интерпол
21:23 08.08.2022 (обновлено: 21:24 08.08.2022)
 
СМИ: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина

OFFNews: суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алчина

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Окружной суд в болгарской Варне разрешил экстрадировать в Россию предпринимателя Алексея Алчина, выдачи которого добивалась российская прокуратура, сообщает местный сайт OFFNews.
Алчин приехал в Болгарию пять лет назад. В середине июня Алчин был задержан и провел более месяца под домашним арестом. С начала августа он был заключен под стражу.
Согласно российской стороне, Алчин обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 282 миллиона рублей. По данным российской прокуратуры, будучи директором компании до 2015 года, он заключал договоры и подписывал документы, содержание которых было фальсифицировано. Уголовный кодекс РФ предусматривает за указанные правонарушения наказание в виде шести лет лишения свободы. Как отмечается в запросе, Алчин скрылся, что привело к необходимости объявить его в международный розыск по линии Интерпола.
Защита Алчина настаивала, что мотивами запроса об экстрадиции Алчина послужила его политическая позиция, связанная с критикой специальной военной операции на Украине.
Однако судьи в Варне признали, что правовых оснований для отказа в экстрадиции 46-летнего Алчина не существует: министерство юстиции РФ заявило, что запрос "не направлен на преследование лица по политическим мотивам".
Постановление может быть обжаловано в течение семи дней в апелляционном суде, а россиянин остается под стражей до тех пор, пока не будет передан компетентным органам запрашивающего государства.
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