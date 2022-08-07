https://ria.ru/20220807/zhenschiny-1807815514.html

Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах

Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах - РИА Новости, 07.08.2022

Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах

Женщин в России больше всего привлекает в мужчинах интеллект, честность, верность и чувство юмора, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:08

2022-08-07T09:08

2022-08-07T12:21

общество

россия

москва

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766785937_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_3e237463a81a4682dc94937525b7c146.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Женщин в России больше всего привлекает в мужчинах интеллект, честность, верность и чувство юмора, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости."Две из трех (68 процентов) респонденток считают, что самое привлекательное в мужчине — интеллект, более половины опрошенных обращают внимание на честность и верность (64 процента), а также на хорошее чувство юмора (52 процента), добродушие и открытость (49 процентов)", — приводятся в сообщении данные опроса.В ходе исследования специалисты опросили 2005 совершеннолетних женщин из всех регионов России. Как выяснилось, 42 процента россиянок выбирают трудолюбивых мужчин, 39 процентов — привлекательных внешне, 37 процентов признались, что для них существенен хороший и стабильный заработок предполагаемого спутника жизни, а 33 процента — что им важен сам факт наличия стабильной работы будущего жениха.Кроме того, каждая третья участница опроса (33 процента) хочет видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, практически столько же (32 процента) отметили, что для них важно наличие у потенциального избранника хорошего образования.Эксперты опросили четыре тысячи человек по всей стране и составили рейтинг городов, где живут наиболее перспективные холостяки. В первую тройку вошли Москва (44 процента), Новосибирск (40 процентов) и Санкт-Петербург (39 процентов) — по мнению опрошенных, именно там есть возможности для личностного роста и самореализации неженатых мужчин.

https://ria.ru/20220228/krasota-1775123255.html

https://ria.ru/20211027/rabota-1756414677.html

россия

москва

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, новосибирск