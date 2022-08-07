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Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах - РИА Новости, 07.08.2022
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Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах
Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах - РИА Новости, 07.08.2022
Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах
Женщин в России больше всего привлекает в мужчинах интеллект, честность, верность и чувство юмора, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:08
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общество
россия
москва
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Женщин в России больше всего привлекает в мужчинах интеллект, честность, верность и чувство юмора, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости."Две из трех (68 процентов) респонденток считают, что самое привлекательное в мужчине — интеллект, более половины опрошенных обращают внимание на честность и верность (64 процента), а также на хорошее чувство юмора (52 процента), добродушие и открытость (49 процентов)", — приводятся в сообщении данные опроса.В ходе исследования специалисты опросили 2005 совершеннолетних женщин из всех регионов России. Как выяснилось, 42 процента россиянок выбирают трудолюбивых мужчин, 39 процентов — привлекательных внешне, 37 процентов признались, что для них существенен хороший и стабильный заработок предполагаемого спутника жизни, а 33 процента — что им важен сам факт наличия стабильной работы будущего жениха.Кроме того, каждая третья участница опроса (33 процента) хочет видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, практически столько же (32 процента) отметили, что для них важно наличие у потенциального избранника хорошего образования.Эксперты опросили четыре тысячи человек по всей стране и составили рейтинг городов, где живут наиболее перспективные холостяки. В первую тройку вошли Москва (44 процента), Новосибирск (40 процентов) и Санкт-Петербург (39 процентов) — по мнению опрошенных, именно там есть возможности для личностного роста и самореализации неженатых мужчин.
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353
60
общество, россия, москва, новосибирск
09:08 07.08.2022 (обновлено: 12:21 07.08.2022)
 
Опрос показал, что российских женщин больше всего привлекает в мужчинах

"Работа.ру": российские женщины назвали интеллект самым привлекательным в мужчинах

© Depositphotos / pro-fotos@yandex.ruМужчина и женщина
Мужчина и женщина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Depositphotos / pro-fotos@yandex.ru
Мужчина и женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Женщин в России больше всего привлекает в мужчинах интеллект, честность, верность и чувство юмора, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Две из трех (68 процентов) респонденток считают, что самое привлекательное в мужчине — интеллект, более половины опрошенных обращают внимание на честность и верность (64 процента), а также на хорошее чувство юмора (52 процента), добродушие и открытость (49 процентов)", — приводятся в сообщении данные опроса.
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В ходе исследования специалисты опросили 2005 совершеннолетних женщин из всех регионов России. Как выяснилось, 42 процента россиянок выбирают трудолюбивых мужчин, 39 процентов — привлекательных внешне, 37 процентов признались, что для них существенен хороший и стабильный заработок предполагаемого спутника жизни, а 33 процента — что им важен сам факт наличия стабильной работы будущего жениха.
Кроме того, каждая третья участница опроса (33 процента) хочет видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину, практически столько же (32 процента) отметили, что для них важно наличие у потенциального избранника хорошего образования.
Эксперты опросили четыре тысячи человек по всей стране и составили рейтинг городов, где живут наиболее перспективные холостяки. В первую тройку вошли Москва (44 процента), Новосибирск (40 процентов) и Санкт-Петербург (39 процентов) — по мнению опрошенных, именно там есть возможности для личностного роста и самореализации неженатых мужчин.
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