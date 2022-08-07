16:40 07.08.2022 (обновлено: 19:22 07.08.2022)
Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс
Министр транспорта Ливана Хамия: сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
ДОХА, 7 авг — РИА Новости. Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.
"Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения", — сказал он.
Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть сегодня утром.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.