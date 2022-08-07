https://ria.ru/20220807/zerno-1807867554.html

Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс

Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс - РИА Новости, 07.08.2022

Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:40

2022-08-07T16:40

2022-08-07T19:22

экономика

ливан

одесса

стамбул

украина

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ДОХА, 7 авг — РИА Новости. Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия."Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения", — сказал он.Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть сегодня утром.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html

ливан

одесса

стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ливан, одесса, стамбул, украина