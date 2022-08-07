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Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс - РИА Новости, 07.08.2022
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Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс
Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс - РИА Новости, 07.08.2022
Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс
Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:40
2022-08-07T19:22
экономика
ливан
одесса
стамбул
украина
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ДОХА, 7 авг — РИА Новости. Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия."Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения", — сказал он.Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть сегодня утром.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
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экономика, ливан, одесса, стамбул, украина
16:40 07.08.2022 (обновлено: 19:22 07.08.2022)
 
Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс

Министр транспорта Ливана Хамия: сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
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ДОХА, 7 авг — РИА Новости. Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.
"Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения", — сказал он.
Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. В Ливан оно должно было прибыть сегодня утром.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 13:53
Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться
 
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