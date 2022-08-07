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В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 07.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220807/zemletryasenie-1807835448.html
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 07.08.2022
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:03
2022-08-07T12:03
туризм
в мире
анталья (провинция)
средиземное море
турция
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber."Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Каш, зарегистрировано в 11.02 (совпадает с мск)", - передал телеканал.Эпицентр землетрясения по данным телеканала, находится у побережья Средиземного моря в Анталье.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
анталья (провинция)
средиземное море
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в мире, анталья (провинция), средиземное море, турция
12:03 07.08.2022
 
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Анталья. Архивное фото
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber.
"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Каш, зарегистрировано в 11.02 (совпадает с мск)", - передал телеканал.
Эпицентр землетрясения по данным телеканала, находится у побережья Средиземного моря в Анталье.
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ТуризмВ миреАнталья (провинция)Средиземное мореТурция
 
 
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