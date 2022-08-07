https://ria.ru/20220807/zemletryasenie-1807835448.html
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 07.08.2022
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:03
2022-08-07T12:03
2022-08-07T12:03
туризм
в мире
анталья (провинция)
средиземное море
турция
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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber."Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Каш, зарегистрировано в 11.02 (совпадает с мск)", - передал телеканал.Эпицентр землетрясения по данным телеканала, находится у побережья Средиземного моря в Анталье.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
анталья (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), средиземное море, турция
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции