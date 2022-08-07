https://ria.ru/20220807/zemletryasenie-1807835448.html

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 07.08.2022

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:03

2022-08-07T12:03

2022-08-07T12:03

туризм

в мире

анталья (провинция)

средиземное море

турция

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АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Анталья в Турции, сообщил телеканал A Haber."Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Каш, зарегистрировано в 11.02 (совпадает с мск)", - передал телеканал.Эпицентр землетрясения по данным телеканала, находится у побережья Средиземного моря в Анталье.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

анталья (провинция)

средиземное море

турция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анталья (провинция), средиземное море, турция