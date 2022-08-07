https://ria.ru/20220807/ukraina-1807842731.html

Российская авиация уничтожила в ДНР около 200 украинских военных

Российская авиация уничтожила в ДНР около 200 украинских военных - РИА Новости, 07.08.2022

Российская авиация уничтожила в ДНР около 200 украинских военных

Авиация РФ уничтожила в ДНР около 200 военных Украины, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:15

2022-08-07T13:15

2022-08-07T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

украина

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в ДНР около 200 военных Украины, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ."В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники", - сказали в Минобороны.Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и четыре единицы автомобильной техники.

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, украина, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)