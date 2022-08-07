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Дети из приграничной области Армении посетят Россию - РИА Новости, 07.08.2022
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Дети из приграничной области Армении посетят Россию
Дети из приграничной области Армении посетят Россию - РИА Новости, 07.08.2022
Дети из приграничной области Армении посетят Россию
Дети из приграничной Сюникской области Армении посетят РФ в рамках программы "Здравствуй, Россия", сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:05
2022-08-07T17:05
в мире
армения
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 7 авг - РИА Новости. Дети из приграничной Сюникской области Армении посетят РФ в рамках программы "Здравствуй, Россия", сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества в Армении)."Победители дипломатической игры "Интеграция" сегодня вылетели в Москву по программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" Школьники Анаит Алексанян, Ариана Азарян, Анита Степанян и Тигран Карамян победителями стали в декабре 2021 года в рамках визита Русского дома в Ереване в приграничную Сюникскую область Армении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле дети встретились с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным и руководителем представительства Россотрудничества в Армении Вадимом Фефиловым."Завтра ребята полетят из Москвы в сибирский город Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.
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в мире, армения, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
17:05 07.08.2022
 
Дети из приграничной области Армении посетят Россию

Дети из приграничной Сюникской области Армении посетят Москву и Ханты-Мансийск

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 7 авг - РИА Новости. Дети из приграничной Сюникской области Армении посетят РФ в рамках программы "Здравствуй, Россия", сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества в Армении).
"Победители дипломатической игры "Интеграция" сегодня вылетели в Москву по программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" Школьники Анаит Алексанян, Ариана Азарян, Анита Степанян и Тигран Карамян победителями стали в декабре 2021 года в рамках визита Русского дома в Ереване в приграничную Сюникскую область Армении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в апреле дети встретились с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным и руководителем представительства Россотрудничества в Армении Вадимом Фефиловым.
"Завтра ребята полетят из Москвы в сибирский город Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.
 
В миреАрменияРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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