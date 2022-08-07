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Дети из приграничной области Армении посетят Россию

Дети из приграничной области Армении посетят Россию - РИА Новости, 07.08.2022

Дети из приграничной области Армении посетят Россию

Дети из приграничной Сюникской области Армении посетят РФ в рамках программы "Здравствуй, Россия", сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:05

2022-08-07T17:05

2022-08-07T17:05

в мире

армения

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 7 авг - РИА Новости. Дети из приграничной Сюникской области Армении посетят РФ в рамках программы "Здравствуй, Россия", сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества в Армении)."Победители дипломатической игры "Интеграция" сегодня вылетели в Москву по программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" Школьники Анаит Алексанян, Ариана Азарян, Анита Степанян и Тигран Карамян победителями стали в декабре 2021 года в рамках визита Русского дома в Ереване в приграничную Сюникскую область Армении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в апреле дети встретились с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным и руководителем представительства Россотрудничества в Армении Вадимом Фефиловым."Завтра ребята полетят из Москвы в сибирский город Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)