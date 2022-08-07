https://ria.ru/20220807/reshetov-1807828066.html

Экс-главу Минздрава Республики Алтай Решетова заключили под стражу

Экс-главу Минздрава Республики Алтай Решетова заключили под стражу - РИА Новости, 07.08.2022

Экс-главу Минздрава Республики Алтай Решетова заключили под стражу

Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова заключили под стражу по делу о взятках, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:02

2022-08-07T11:02

2022-08-07T11:02

происшествия

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 7 авг - РИА Новости. Экс-министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова заключили под стражу по делу о взятках, сообщили в СУСК РФ по региону."На основании ходатайства следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления в отношении него (Павла Решетова - ред.) Горно-Алтайским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в Республике Алтай возбуждены уголовные дела в отношении Павла Решетова (возглавлял региональный минздрав в 2018 - 2019 годах) и двух других работников медицинских учреждений республики."Каждому из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", лично получил от учредителя ООО "Данарт", действовавшего в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества, взятку в крупном размере в сумме не менее 400 000 рублей за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО "Данарт" государственного контракта на покупку медицинской организацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией", - уточняют в СУСК.Аналогичные преступления совершены в разные периоды времени двумя работниками системы здравоохранения республики, получившими взятку от предпринимателей в размере 115 тысяч рублей и 200 тысяч рублей. По факту дачи взятки медицинским работникам возбуждены уголовные дела по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой. В совершении указанных преступлений обвиняются учредитель и генеральный директор компании "Данарт", а также другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования."Следует отметить, что Павел Решетов вину в инкриминируемом ему преступлении не признал… В отношении иных обвиняемых, каждый из которых дал признательные показания, в качестве меры пресечения следователем избрана подписка о невыезде", - отмечают в ведомстве.Преступления выявлены в сотрудничестве с УФСБ России по Республике Алтай. Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Решетова задержали за взятки.Решетов возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай с 2018 по 2019 год. Позже на пост министра пришёл Сергей Коваленко, который погорел на крупных взятках. Источник в силовых структурах региона сообщал РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении бывшего министра передали в суд.

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

https://ria.ru/20210611/ministr-1736626838.html

https://realty.ria.ru/20210316/vzyatki-1601417908.html

республика алтай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)