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В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе - РИА Новости, 07.08.2022
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В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе
В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе - РИА Новости, 07.08.2022
В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе
Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:34
2022-08-07T17:34
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в Telegram-канале руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров."К нам поступил вызов о том, что в одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять её не может... Спасатели незамедлительно выехали на место и аккуратно сняли трубу с головы... Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира!" - комментирует ситуацию Одеров.
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происшествия, новороссийск
17:34 07.08.2022
 
В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе

Спасатели в Новороссийске помогли ребенку вытащить голову из пластиковой трубы

© Фото из Telegram-канала руководителя муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексея ОдероваРебенок, застрявший в пластиковой трубе, в одном из строительных магазинов в Новороссийске
Ребенок, застрявший в пластиковой трубе, в одном из строительных магазинов в Новороссийске
© Фото из Telegram-канала руководителя муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексея Одерова
Ребенок, застрявший в пластиковой трубе, в одном из строительных магазинов в Новороссийске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в Telegram-канале руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров.
"К нам поступил вызов о том, что в одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять её не может... Спасатели незамедлительно выехали на место и аккуратно сняли трубу с головы... Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира!" - комментирует ситуацию Одеров.
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