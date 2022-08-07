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В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе
В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе - РИА Новости, 07.08.2022
В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе
Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:34
2022-08-07T17:34
2022-08-07T17:34
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в Telegram-канале руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров."К нам поступил вызов о том, что в одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять её не может... Спасатели незамедлительно выехали на место и аккуратно сняли трубу с головы... Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира!" - комментирует ситуацию Одеров.
https://ria.ru/20220120/magnity-1768681651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе
Спасатели в Новороссийске помогли ребенку вытащить голову из пластиковой трубы