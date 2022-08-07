https://ria.ru/20220807/rebenok-1807873780.html

В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе

В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе - РИА Новости, 07.08.2022

В Новороссийске у ребенка голова застряла в пластиковой трубе

Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:34

2022-08-07T17:34

2022-08-07T17:34

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Ребенок в строительном магазине в Новороссийске надел на голову тройник пластиковой трубы и не смог снять, спасатели оперативно оказали ему помощь, рассказал в Telegram-канале руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров."К нам поступил вызов о том, что в одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять её не может... Спасатели незамедлительно выехали на место и аккуратно сняли трубу с головы... Дорогие наши дети, будьте аккуратнее при изучении мира!" - комментирует ситуацию Одеров.

https://ria.ru/20220120/magnity-1768681651.html

новороссийск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск