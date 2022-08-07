https://ria.ru/20220807/puteshestviya-1807597760.html
Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий в августе
Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий в августе - РИА Новости, 07.08.2022
Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий в августе
Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы для поездок в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T06:15
2022-08-07T06:15
2022-08-07T06:15
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы для поездок в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты проанализировали данные бронирования отелей пользователями на период с 1 по 31 августа. Оказалось, что почти половина из них — 42 процента — оплачивают проживание гостиницах категории две звезды и ниже. В прошлом году так поступала лишь четверть — 27 процентов — туристов.Каждый третий путешественник — 30 процентов — выбирает сервис уровня трех звезд. В 2021 году таких постояльцев было на десять процентов больше. Номера в четырехзвездочных отелях в этом году оплатили 23 процента пользователей, а год назад так поступал каждый третий из них.Лишь пять процентов туристов забронировали на август пятизвездочные гостиницы, что на 55 процентов меньше, чем год назад.Средняя стоимость ночи в отелях категории две звезды и ниже, а также в "четверках" в августе не изменилась — относительно аналогичного периода прошлого года она составляет 3,9 и восемь тысяч рублей соответственно. В "трешках" цена выросла с 4,9 до 5,2 тысячи рублей, а в "пятерках" снизились с 15,2 до 14,7 тысячи рублей.Чаще всего — каждый пятый пользователь — оплачивали отели в Санкт-Петербурге. Каждый седьмой — отправляется в Сочи, каждый восьмой проведет несколько дней августа в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, сочи, москва, куда поехать в выходные, отели, гостиницы
Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий в августе
OneTwoTrip: почти половина туристов в августе выбрали отели две звезды и ниже
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие гостиницы выбирают туристы для поездок в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты проанализировали данные бронирования отелей пользователями на период с 1 по 31 августа. Оказалось, что почти половина из них — 42 процента — оплачивают проживание гостиницах категории две звезды и ниже. В прошлом году так поступала лишь четверть — 27 процентов — туристов.
Каждый третий путешественник — 30 процентов — выбирает сервис уровня трех звезд. В 2021 году таких постояльцев было на десять процентов больше. Номера в четырехзвездочных отелях в этом году оплатили 23 процента пользователей, а год назад так поступал каждый третий из них.
Лишь пять процентов туристов забронировали на август пятизвездочные гостиницы, что на 55 процентов меньше, чем год назад.
Средняя стоимость ночи в отелях категории две звезды и ниже, а также в "четверках" в августе не изменилась — относительно аналогичного периода прошлого года она составляет 3,9 и восемь тысяч рублей соответственно. В "трешках" цена выросла с 4,9 до 5,2 тысячи рублей, а в "пятерках" снизились с 15,2 до 14,7 тысячи рублей.
Чаще всего — каждый пятый пользователь — оплачивали отели в Санкт-Петербурге. Каждый седьмой — отправляется в Сочи, каждый восьмой проведет несколько дней августа в Москве.