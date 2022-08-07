https://ria.ru/20220807/pozhar-1807819265.html

Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище

Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище - РИА Новости, 07.08.2022

Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище

Первый самолет мексиканских ВВС прибыл на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище, сообщил портал Cubadebate. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:36

2022-08-07T09:36

2022-08-07T11:52

в мире

куба

мексика

венесуэла

андрес мануэль лопес обрадор

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый самолет мексиканских ВВС прибыл на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище, сообщил портал Cubadebate.На борту находились 60 военнослужащих и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex, говорится в публикации. Кроме того, ожидается, что из Мексики прибудут еще три вертолета, а из Венесуэлы — самолет.Как писали мексиканские СМИ, команда специалистов Pemex отправилась на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Сильный пожар начался на нефтехранилище в порту кубинской провинции Матансас вечером 5 августа, после того как в купол резервуара, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти, ударила молния. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, прогремели несколько взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.По информации местных властей, при пожаре погиб один человек, 17 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 120, из них 36 остаются на лечении, пятеро — в критическом состоянии.

https://ria.ru/20220806/kuba-1807755992.html

https://ria.ru/20220807/pozhar-1807799327.html

куба

мексика

венесуэла

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Екатерина Зайцева

в мире, куба, мексика, венесуэла, андрес мануэль лопес обрадор