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Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище - РИА Новости, 07.08.2022
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Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище
Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище - РИА Новости, 07.08.2022
Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище
Первый самолет мексиканских ВВС прибыл на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище, сообщил портал Cubadebate. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:36
2022-08-07T11:52
в мире
куба
мексика
венесуэла
андрес мануэль лопес обрадор
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый самолет мексиканских ВВС прибыл на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище, сообщил портал Cubadebate.На борту находились 60 военнослужащих и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex, говорится в публикации. Кроме того, ожидается, что из Мексики прибудут еще три вертолета, а из Венесуэлы — самолет.Как писали мексиканские СМИ, команда специалистов Pemex отправилась на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Сильный пожар начался на нефтехранилище в порту кубинской провинции Матансас вечером 5 августа, после того как в купол резервуара, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти, ударила молния. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, прогремели несколько взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.По информации местных властей, при пожаре погиб один человек, 17 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 120, из них 36 остаются на лечении, пятеро — в критическом состоянии.
https://ria.ru/20220806/kuba-1807755992.html
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в мире, куба, мексика, венесуэла, андрес мануэль лопес обрадор
09:36 07.08.2022 (обновлено: 11:52 07.08.2022)
 
Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище

Самолет ВВС Мексики приземлился на Кубе для помощи в тушении пожара на нефтехранилище

© AFP 2022 / Yamil LageМексиканские военные в аэропорту имени Хуана Гуальберто Гомеса в провинции Матансас, Куба
Мексиканские военные в аэропорту имени Хуана Гуальберто Гомеса в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Yamil Lage
Мексиканские военные в аэропорту имени Хуана Гуальберто Гомеса в провинции Матансас, Куба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый самолет мексиканских ВВС прибыл на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище, сообщил портал Cubadebate.
На борту находились 60 военнослужащих и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex, говорится в публикации. Кроме того, ожидается, что из Мексики прибудут еще три вертолета, а из Венесуэлы — самолет.
Пожар на нефтехранилище в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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Как писали мексиканские СМИ, команда специалистов Pemex отправилась на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Сильный пожар начался на нефтехранилище в порту кубинской провинции Матансас вечером 5 августа, после того как в купол резервуара, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти, ударила молния. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, прогремели несколько взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.
По информации местных властей, при пожаре погиб один человек, 17 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 120, из них 36 остаются на лечении, пятеро — в критическом состоянии.
Пожар на нефтехранилище в провинции Матансас, Куба - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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В миреКубаМексикаВенесуэлаАндрес Мануэль Лопес Обрадор
 
 
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