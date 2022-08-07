09:36 07.08.2022 (обновлено: 11:52 07.08.2022)
Военные из Мексики прибыли на Кубу для тушения пожара на нефтехранилище
Самолет ВВС Мексики приземлился на Кубе для помощи в тушении пожара на нефтехранилище
© AFP 2022 / Yamil LageМексиканские военные в аэропорту имени Хуана Гуальберто Гомеса в провинции Матансас, Куба
Мексиканские военные в аэропорту имени Хуана Гуальберто Гомеса в провинции Матансас, Куба
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый самолет мексиканских ВВС прибыл на Кубу для помощи в тушении пожара на нефтехранилище, сообщил портал Cubadebate.
На борту находились 60 военнослужащих и 16 технических работников нефтегазовой компании Pemex, говорится в публикации. Кроме того, ожидается, что из Мексики прибудут еще три вертолета, а из Венесуэлы — самолет.
6 августа, 17:41Куба попросила о помощи в тушении пожара на нефтехранилище
Как писали мексиканские СМИ, команда специалистов Pemex отправилась на Кубу по указанию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Сильный пожар начался на нефтехранилище в порту кубинской провинции Матансас вечером 5 августа, после того как в купол резервуара, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти, ударила молния. Несмотря на безостановочную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось и на соседний резервуар, прогремели несколько взрывов. Тушение огня продолжается больше суток.
По информации местных властей, при пожаре погиб один человек, 17 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 120, из них 36 остаются на лечении, пятеро — в критическом состоянии.