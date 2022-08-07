https://ria.ru/20220807/pozdravlenie-1807829215.html

Мишустин поздравил железнодорожников с праздником

Мишустин поздравил железнодорожников с праздником - РИА Новости, 07.08.2022

Мишустин поздравил железнодорожников с праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил, что железнодорожный транспорт способствует единству России, сообщается на... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:08

2022-08-07T11:08

2022-08-07T11:08

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил, что железнодорожный транспорт способствует единству России, сообщается на сайте кабмина."Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Ваша отрасль имеет многовековую историю. Ведет свое начало со строительства отцом и сыном Черепановыми первого русского паровоза, а также с открытия в 1837 году первой железной дороги, соединившей Санкт-Петербург и Царское Село. Во все времена железнодорожный транспорт является стратегически важным для отечественной экономики, способствует единству нашей большой страны. Сотни тысяч километров стальных магистралей связывают российские регионы, мегаполисы, небольшие города и поселки", - говорится в тексте телеграммы Мишустина.Глава кабиина добавил, что работа железнодорожников обеспечивает надёжную доставку грузов, а также и безопасное передвижение пассажиров, а каждый сотрудник делает всё, чтобы перевозки осуществлялись бесперебойно.Кроме того, премьер-министр отметил, что на сегодняшний день РЖД является крупнейшим транспортным холдингом, занимающим лидирующие позиции в мире."Благодаря компании реализуются масштабные инвестиционные проекты, расширяются сети маршрутов, обновляются инфраструктура и подвижной состав. Особое внимание уделяется увеличению пропускной способности БАМ и Транссиба, железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, сокращению времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом. Важно, что вы многое делаете для развития научно-технического потенциала, внедрения цифровых технологий и разработок. Это позволяет автоматизировать многие процессы, повышать оперативность и экологичность перевозок", - уточнил Мишустин.Он пожелал работникам железнодорожного транспорта "успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия". Мишустин выразил слова особой благодарности ветеранам отрасли, которые являются примером для нового поколения специалистов.

https://ria.ru/20220807/prazdnik-1807417278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ржд, михаил мишустин, правительство рф