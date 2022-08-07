https://ria.ru/20220807/pogoda-1807832591.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 07.08.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:36

2022-08-07T11:36

2022-08-07T11:36

общество

погода

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, жителей столицы попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220807/zhara-1807827369.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, погода, москва