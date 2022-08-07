https://ria.ru/20220807/pogoda-1807832591.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 07.08.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:36
2022-08-07T11:36
2022-08-07T11:36
общество
погода
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, жителей столицы попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220807/zhara-1807827369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили о сильных дождях, грозе и порывах ветра до 15-20 метров в секунду