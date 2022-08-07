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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 07.08.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 07.08.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:36
2022-08-07T11:36
общество
погода
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Кроме того, жителей столицы попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, погода, москва
11:36 07.08.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили о сильных дождях, грозе и порывах ветра до 15-20 метров в секунду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды - местами ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются местами сильные дожди, грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителей столицы попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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