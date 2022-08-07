https://ria.ru/20220807/patreon-1807836464.html
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon - РИА Новости, 07.08.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:09
2022-08-07T12:09
2022-08-07T13:16
технологии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.Основанием для внесения в реестр названа статья 15.3 закона "Об информации". "Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", — говорится на сайте реестра.Кроме того, в соответствии с той же статьей в реестр внесли страницу онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.
https://ria.ru/20220806/blokirovka-1807713441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
12:09 07.08.2022 (обновлено: 13:16 07.08.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к веб-сайту Patreon