https://ria.ru/20220807/patreon-1807836464.html

Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon

Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon - РИА Новости, 07.08.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:09

2022-08-07T12:09

2022-08-07T13:16

технологии

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.Основанием для внесения в реестр названа статья 15.3 закона "Об информации". "Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", — говорится на сайте реестра.Кроме того, в соответствии с той же статьей в реестр внесли страницу онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.

https://ria.ru/20220806/blokirovka-1807713441.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия