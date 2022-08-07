Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/patreon-1807836464.html
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon - РИА Новости, 07.08.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:09
2022-08-07T13:16
технологии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.Основанием для внесения в реестр названа статья 15.3 закона "Об информации". "Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", — говорится на сайте реестра.Кроме того, в соответствии с той же статьей в реестр внесли страницу онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.
https://ria.ru/20220806/blokirovka-1807713441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_62b83978b263cbc0800380ef9d0f4978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
12:09 07.08.2022 (обновлено: 13:16 07.08.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сайту Patreon

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к веб-сайту Patreon

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
Основанием для внесения в реестр названа статья 15.3 закона "Об информации".
"Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", — говорится на сайте реестра.
Кроме того, в соответствии с той же статьей в реестр внесли страницу онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 12:33
Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших сайтов Сахалина Sakh.com
 
ТехнологииГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала