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Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом - РИА Новости, 07.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/oruzhie-1807820703.html
Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом
Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом - РИА Новости, 07.08.2022
Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом
Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:57
2022-08-07T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
изюм (город)
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.Среди трофеев — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Швеции и Польши, ракетные комплексы "Джавелин", "Карл Густав", РПГ-7 польского производства, а также станковые пулеметы и советское стрелковое оружие, в частности крупнокалиберные пулеметы ДШК."Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции. Нашли пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 миллиметра. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика", — рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата оружия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220730/artilleriya-1806037846.html
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украина
изюм (город)
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Военные РФ продемонстрировали трофейное оружие, захваченное в ходе боев на Изюмском направлении
Кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима в ходе специальной военной операции на Изюмском направлении.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, изюм (город), харьков, харьковская область
09:57 07.08.2022 (обновлено: 10:26 07.08.2022)
 
Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом

Минобороны России показало захваченное на Украине оружие из Британии, США, Швеции и Польши

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.
Среди трофеев — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Швеции и Польши, ракетные комплексы "Джавелин", "Карл Густав", РПГ-7 польского производства, а также станковые пулеметы и советское стрелковое оружие, в частности крупнокалиберные пулеметы ДШК.
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"Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции. Нашли пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 миллиметра. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика", — рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата оружия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаИзюм (город)ХарьковХарьковская область
 
 
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