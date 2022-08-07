https://ria.ru/20220807/oruzhie-1807820703.html

Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом

Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом - РИА Новости, 07.08.2022

Минобороны показало трофейное оружие НАТО, захваченное под Харьковом

Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:57

2022-08-07T09:57

2022-08-07T10:26

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

изюм (город)

харьков

харьковская область

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.Среди трофеев — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Швеции и Польши, ракетные комплексы "Джавелин", "Карл Густав", РПГ-7 польского производства, а также станковые пулеметы и советское стрелковое оружие, в частности крупнокалиберные пулеметы ДШК."Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции. Нашли пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 миллиметра. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика", — рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата оружия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220730/artilleriya-1806037846.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

изюм (город)

харьков

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные РФ продемонстрировали трофейное оружие, захваченное в ходе боев на Изюмском направлении Кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима в ходе специальной военной операции на Изюмском направлении. 2022-08-07T09:57 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, изюм (город), харьков, харьковская область