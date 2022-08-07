https://ria.ru/20220807/moskva-1807869000.html

Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня

Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня - РИА Новости, 07.08.2022

Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня

Всего 13 человек работали в коллекторе во время ливня на юго-востоке Москвы, из них 10 подняты наружу, поиски троих продолжаются, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:52

2022-08-07T16:52

2022-08-07T16:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всего 13 человек работали в коллекторе во время ливня на юго-востоке Москвы, из них 10 подняты наружу, поиски троих продолжаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в ГУМЧС России по Москве рассказали агентству, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, работавших в шахте во время ливня.В сообщении отмечается, что специалисты частной подрядной организации ООО "АкваТрейд" по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.

https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html

москва

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Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец 2022-08-07T16:52 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва