https://ria.ru/20220807/moskva-1807869000.html
Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня
Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня - РИА Новости, 07.08.2022
Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня
Всего 13 человек работали в коллекторе во время ливня на юго-востоке Москвы, из них 10 подняты наружу, поиски троих продолжаются, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:52
2022-08-07T16:52
2022-08-07T16:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всего 13 человек работали в коллекторе во время ливня на юго-востоке Москвы, из них 10 подняты наружу, поиски троих продолжаются, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в ГУМЧС России по Москве рассказали агентству, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, работавших в шахте во время ливня.В сообщении отмечается, что специалисты частной подрядной организации ООО "АкваТрейд" по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.
https://realty.ria.ru/20220714/livnevka-1801919146.html
москва
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Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
2022-08-07T16:52
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
16:52 07.08.2022 (обновлено: 16:56 07.08.2022)
Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня
Власти Москвы уточнили, что 13 рабочих застряли в коллекторе из-за ливня, троих пока ищут