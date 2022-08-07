https://ria.ru/20220807/minoborony-1807842853.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник

ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.08.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили более 1,7 тысячи украинских беспилотников, следует из распространенной в воскресенье сводки... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:15

2022-08-07T13:15

2022-08-07T15:49

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили более 1,7 тысячи украинских беспилотников, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 4 262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4 756 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220807/ukraina-1807842152.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины