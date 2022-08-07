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ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/minoborony-1807842853.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник
ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник - РИА Новости, 07.08.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили более 1,7 тысячи украинских беспилотников, следует из распространенной в воскресенье сводки... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:15
2022-08-07T15:49
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили более 1,7 тысячи украинских беспилотников, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 4 262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4 756 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807842152.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:15 07.08.2022 (обновлено: 15:49 07.08.2022)
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 1701 украинский беспилотник

Российские силы за время спецоперации уничтожили 3273 украинских артиллерийских орудия

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили более 1,7 тысячи украинских беспилотников, следует из распространенной в воскресенье сводки Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса", - говорится в документе.
Отмечается, что также уничтожены 4 262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4 756 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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