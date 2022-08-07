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В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 6 110 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:26
2022-08-07T11:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 6 110 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6 110, госпитализированы 363 человек, выздоровели 3 022 человека, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 5 997 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 858 693 случая коронавируса, выздоровели 2 636 826 человек, умерли - 44 565.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:26 07.08.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19

В Москве за сутки выявили 6110 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в коронавирусном отделении
Медицинский работник и пациент в коронавирусном отделении - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник и пациент в коронавирусном отделении. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 6 110 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 6 110, госпитализированы 363 человек, выздоровели 3 022 человека, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 5 997 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 858 693 случая коронавируса, выздоровели 2 636 826 человек, умерли - 44 565.
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 14:42Распространение коронавируса
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
 
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