https://ria.ru/20220807/koronavirus-1807831136.html

В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19 - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 363 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 6 110 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:26

2022-08-07T11:26

2022-08-07T11:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 6 110 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6 110, госпитализированы 363 человек, выздоровели 3 022 человека, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 5 997 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 858 693 случая коронавируса, выздоровели 2 636 826 человек, умерли - 44 565.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19