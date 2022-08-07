https://ria.ru/20220807/izrail-1807864878.html

Армия Израиля нанесла удар по минометчикам "Исламского джихада"

Армия Израиля нанесла удар по минометчикам "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022

Армия Израиля нанесла удар по минометчикам "Исламского джихада"

Армия Израиля нанесла удар по двум пусковым установкам группировки "Исламского джихада" в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:20

2022-08-07T16:20

2022-08-07T16:20

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля нанесла удар по двум пусковым установкам группировки "Исламского джихада" в секторе Газа, сообщила пресс-служба военных."Самолет армии обороны Израиля нанес удар по двум пусковым установкам из минометов, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в сообщении.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220807/izrail-1807823340.html

израиль

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа