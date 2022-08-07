https://ria.ru/20220807/izrail-1807813004.html
Израильская армия нанесла удар по туннелю "Исламского джихада"
Израильская армия нанесла удар по туннелю "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022
Израильская армия нанесла удар по туннелю "Исламского джихада"
Армия Израиля в рамках операции "Рассвет" нанесла удар по туннелю "Исламского джихада", спроектированному для проникновения на израильскую территорию, сообщает... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:37
2022-08-07T08:37
2022-08-07T08:37
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля в рамках операции "Рассвет" нанесла удар по туннелю "Исламского джихада", спроектированному для проникновения на израильскую территорию, сообщает пресс-служба военных."Рано утром в воскресенье истребители армии обороны Израиля нанесли удар по туннелю террористической организации "Исламский джихад". Туннель был спроектирован для проникновения "Исламского джихада" в Израиль", - говорится в сообщении.Армия отмечает, что туннель не заходил на территорию Израиля.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220807/ierusalim-1807811859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
Израильская армия нанесла удар по туннелю "Исламского джихада"
Израильская армия в рамках операции "Рассвет" нанесла удар по туннелю "Исламского джихада"
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Армия Израиля в рамках операции "Рассвет" нанесла удар по туннелю "Исламского джихада", спроектированному для проникновения на израильскую территорию, сообщает пресс-служба военных.
"Рано утром в воскресенье истребители армии обороны Израиля
нанесли удар по туннелю террористической организации "Исламский джихад
". Туннель был спроектирован для проникновения "Исламского джихада" в Израиль", - говорится в сообщении.
Армия отмечает, что туннель не заходил на территорию Израиля.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.