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Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима
Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима - РИА Новости, 07.08.2022
Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:22
2022-08-07T08:22
2022-08-07T08:28
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."В окрестностях Иерусалима прозвучали сирены", - говорится в сообщении.Израильская армия 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, иерусалим
08:22 07.08.2022 (обновлено: 08:28 07.08.2022)
Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима
Предупреждающие о ракетном обстреле сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима