https://ria.ru/20220807/ierusalim-1807811859.html

Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима

Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима - РИА Новости, 07.08.2022

Сирены тревоги прозвучали в районах вокруг Иерусалима

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:22

2022-08-07T08:22

2022-08-07T08:28

в мире

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

израиль

иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в окрестностях Иерусалима, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля."В окрестностях Иерусалима прозвучали сирены", - говорится в сообщении.Израильская армия 5 августа начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. Начиная с пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220807/udar-1807809738.html

израиль

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, иерусалим