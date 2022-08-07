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Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии - РИА Новости, 07.08.2022
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Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии
Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии - РИА Новости, 07.08.2022
Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии
Германии предстоит пережить очень тяжелые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:57
2022-08-07T19:35
германия
украина
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германии предстоит пережить очень тяжелые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван в интервью каналу ARD.При этом Ширдеван подверг резкой критике федеральное правительство Германии, заявив, что оно не спешит решать возникающие трудности.По его мнению, усугубляющаяся экономическая ситуация также может спровоцировать "кризис демократии" в стране, который приведет к резкому росту популярности праворадикальных движений."Немецкое общество вот-вот попадет в идеальный шторм", — заключил глава Левой партии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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германия, украина, в мире, экономика, санкции в отношении россии
18:57 07.08.2022 (обновлено: 19:35 07.08.2022)
 
Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии

Глава партии "Левая" Ширдеван предрек социальную катастрофу и кризис демократии в ФРГ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германии предстоит пережить очень тяжелые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван в интервью каналу ARD.
"Нашей стране угрожает социальная катастрофа, ужасный дефицит энергоносителей, который уже начинает чувствоваться, а также с инфляция, из-за которой люди не могут позволить себе купить продукты питания и растет арендная плата", — заметил политик.
При этом Ширдеван подверг резкой критике федеральное правительство Германии, заявив, что оно не спешит решать возникающие трудности.
По его мнению, усугубляющаяся экономическая ситуация также может спровоцировать "кризис демократии" в стране, который приведет к резкому росту популярности праворадикальных движений.
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