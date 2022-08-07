18:57 07.08.2022 (обновлено: 19:35 07.08.2022)
Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии
Глава партии "Левая" Ширдеван предрек социальную катастрофу и кризис демократии в ФРГ
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германии предстоит пережить очень тяжелые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван в интервью каналу ARD.
"Нашей стране угрожает социальная катастрофа, ужасный дефицит энергоносителей, который уже начинает чувствоваться, а также с инфляция, из-за которой люди не могут позволить себе купить продукты питания и растет арендная плата", — заметил политик.
При этом Ширдеван подверг резкой критике федеральное правительство Германии, заявив, что оно не спешит решать возникающие трудности.
По его мнению, усугубляющаяся экономическая ситуация также может спровоцировать "кризис демократии" в стране, который приведет к резкому росту популярности праворадикальных движений.
"Немецкое общество вот-вот попадет в идеальный шторм", — заключил глава Левой партии.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.