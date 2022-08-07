https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html

Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии

Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии - РИА Новости, 07.08.2022

Глава немецкой Левой партии предрек социальную катастрофу в Германии

Германии предстоит пережить очень тяжелые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:57

2022-08-07T18:57

2022-08-07T19:35

германия

украина

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Германии предстоит пережить очень тяжелые времена из-за неблагоприятно складывающейся экономической ситуации, заявил сопредседатель немецкой Левой партии и депутат Европейского парламента Мартин Ширдеван в интервью каналу ARD.При этом Ширдеван подверг резкой критике федеральное правительство Германии, заявив, что оно не спешит решать возникающие трудности.По его мнению, усугубляющаяся экономическая ситуация также может спровоцировать "кризис демократии" в стране, который приведет к резкому росту популярности праворадикальных движений."Немецкое общество вот-вот попадет в идеальный шторм", — заключил глава Левой партии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220807/germaniya-1807837625.html

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германия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

германия, украина, в мире, экономика, санкции в отношении россии