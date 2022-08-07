https://ria.ru/20220807/finlyandiya-1807848091.html

Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде в Европе

Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде в Европе - РИА Новости, 07.08.2022

Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде в Европе

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о надвигающемся экономическом спаде в ЕС. Об этом он говорил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:03

2022-08-07T14:03

2022-08-07T18:29

экономика

финляндия

европа

украина

нато

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о надвигающемся экономическом спаде в ЕС. Об этом он говорил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus."Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать", — считает Ниинистё.Он обратил внимание и на экономические трудности, с которыми уже сталкивается Европа. По мнению президента, европейцы, в том числе жители Финляндии, должны быть готовы к тому, что экономическое положение больше не будет улучшаться каждый год, как все уже привыкли.Все это может повлиять на концепцию европейского единства, добавил президент, так как теперь Финляндия движется к тому, что "самодостаточность в очень широком смысле становится центральной". После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Так, по итогам июля годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9 процента. Наиболее высока она в Эстонии (22,7 процента), Латвии (21 процент) и Литве (20,8 процента). В Финляндии показатель пока остается одним из самых низких в Европе — 7,9 процента, но и там существенно растут цены на бензин и электроэнергию.

https://ria.ru/20220723/orban-1804502184.html

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европа

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Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, европа, украина, нато, саули ниинисте