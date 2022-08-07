14:03 07.08.2022 (обновлено: 18:29 07.08.2022)
Президент Финляндии предупредил об экономическом спаде в Европе
Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о неизбежном экономическом спаде в Европе
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о надвигающемся экономическом спаде в ЕС. Об этом он говорил в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
"Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать", — считает Ниинистё.
Все это может повлиять на концепцию европейского единства, добавил президент, так как теперь Финляндия движется к тому, что "самодостаточность в очень широком смысле становится центральной".
"Это означает самодостаточность в плане безопасности, несмотря на то, что у нас идет процесс вступления в НАТО, и самодостаточность, чтобы было достаточно продовольствия", — заключил Ниинистё.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Так, по итогам июля годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9 процента. Наиболее высока она в Эстонии (22,7 процента), Латвии (21 процент) и Литве (20,8 процента). В Финляндии показатель пока остается одним из самых низких в Европе — 7,9 процента, но и там существенно растут цены на бензин и электроэнергию.
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