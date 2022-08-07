https://ria.ru/20220807/energodar-1807849082.html

Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару

Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару - РИА Новости, 07.08.2022

Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару

Один человек погиб в результате субботнего удара со стороны украинских войск по Энергодару в Запорожской области, сообщает Telegram-канал городской... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:14

2022-08-07T14:14

2022-08-07T14:14

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате субботнего удара со стороны украинских войск по Энергодару в Запорожской области, сообщает Telegram-канал городской администрации "Энергодарский связной".В субботу администрация Энергодара заявила об ударе со стороны украинских силовиков по жилому району города."В результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ жилых районов Энергодара не совместимые с жизнью ранения получил мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.По данным администрации, в данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего.

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энергодар

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область