https://ria.ru/20220807/energodar-1807849082.html
Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару
Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару - РИА Новости, 07.08.2022
Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару
Один человек погиб в результате субботнего удара со стороны украинских войск по Энергодару в Запорожской области, сообщает Telegram-канал городской... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:14
2022-08-07T14:14
2022-08-07T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Один человек погиб в результате субботнего удара со стороны украинских войск по Энергодару в Запорожской области, сообщает Telegram-канал городской администрации "Энергодарский связной".В субботу администрация Энергодара заявила об ударе со стороны украинских силовиков по жилому району города."В результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ жилых районов Энергодара не совместимые с жизнью ранения получил мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.По данным администрации, в данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего.
https://ria.ru/20220807/aes-1807845198.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область
Один человек погиб в результате субботнего удара по Энергодару
Тело мужчины, погибшего после удара ВСУ по Энергодару, обнаружили коммунальные службы