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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града" - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:13
2022-08-07T16:13
2022-08-07T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
макеевка
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 16.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
гольмовский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гольмовский, макеевка, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс
16:13 07.08.2022 (обновлено: 16:24 07.08.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому