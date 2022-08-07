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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града"

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града" - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР ракетами из "Града"

Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:13

2022-08-07T16:13

2022-08-07T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 16.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

гольмовский

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гольмовский, макеевка, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс