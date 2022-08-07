https://ria.ru/20220807/donbass-1807850317.html
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 07.08.2022
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Донецка
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:22
2022-08-07T14:22
2022-08-07T14:22
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."При обстреле боевиками Петровского района города, в районе завода "Каргил" погиб мирный житель", - сообщили в штабе.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска два раза обстреляли указанный район города, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Донецка
Штаб обороны ДНР: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка