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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:18

2022-08-07T14:18

2022-08-07T14:18

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что Петровский район обстреляли восемью снарядами в 11.30, а по Кировскому району выпустили шесть снарядов в 11.55.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

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Ольга Фомченкова

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