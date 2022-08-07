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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:18
2022-08-07T14:18
2022-08-07T14:18
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что Петровский район обстреляли восемью снарядами в 11.30, а по Кировскому району выпустили шесть снарядов в 11.55.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами натовского калибра