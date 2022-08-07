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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/donbass-1807849552.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:18
2022-08-07T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что Петровский район обстреляли восемью снарядами в 11.30, а по Кировскому району выпустили шесть снарядов в 11.55.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
14:18 07.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ДНР: ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что Петровский район обстреляли восемью снарядами в 11.30, а по Кировскому району выпустили шесть снарядов в 11.55.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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