Рейтинг@Mail.ru
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/donbass-1807848608.html
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске - РИА Новости, 07.08.2022
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске
Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:07
2022-08-07T14:07
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
алчевск
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19 пострадали, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ."СК России окажет содействие следователям из ЛНР при расследовании факта обстрела многоэтажки в Алчевске. Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 6 августа после прямого попадания снаряда в многоквартирный дом в Алчевске погиб мирный житель, еще не менее 19 человек, в том числе пятеро детей детей, пострадали.
https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html
луганская народная республика
алчевск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_26ba33a1b8aa53fa80be15833a72adcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, алчевск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс
14:07 07.08.2022
 
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске

СК России поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел ВСУ многоэтажки в Алчевске

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19 пострадали, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"СК России окажет содействие следователям из ЛНР при расследовании факта обстрела многоэтажки в Алчевске. Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 6 августа после прямого попадания снаряда в многоквартирный дом в Алчевске погиб мирный житель, еще не менее 19 человек, в том числе пятеро детей детей, пострадали.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 09:40Специальная военная операция на Украине
Дом в Алчевске в ЛНР загорелся после попадания ракеты из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаАлчевскСледственный комитет России (СК РФ)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала