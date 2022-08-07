https://ria.ru/20220807/donbass-1807848608.html

СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске

СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске - РИА Новости, 07.08.2022

СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске

Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:07

2022-08-07T14:07

2022-08-07T14:07

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

алчевск

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19 пострадали, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ."СК России окажет содействие следователям из ЛНР при расследовании факта обстрела многоэтажки в Алчевске. Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 6 августа после прямого попадания снаряда в многоквартирный дом в Алчевске погиб мирный житель, еще не менее 19 человек, в том числе пятеро детей детей, пострадали.

https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html

луганская народная республика

алчевск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, алчевск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс