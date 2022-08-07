https://ria.ru/20220807/donbass-1807848608.html
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске - РИА Новости, 07.08.2022
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске
Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:07
2022-08-07T14:07
2022-08-07T14:07
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
алчевск
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские следователи помогут следователям из ЛНР расследовать факт обстрела многоэтажки в городе Алчевске, в результате которого один человек погиб и еще 19 пострадали, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ."СК России окажет содействие следователям из ЛНР при расследовании факта обстрела многоэтажки в Алчевске. Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 6 августа после прямого попадания снаряда в многоквартирный дом в Алчевске погиб мирный житель, еще не менее 19 человек, в том числе пятеро детей детей, пострадали.
https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, алчевск, следственный комитет россии (ск рф), донбасс
СК поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел многоэтажки в Алчевске
СК России поможет следователям из ЛНР расследовать обстрел ВСУ многоэтажки в Алчевске